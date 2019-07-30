你是拍照高手嗎？南關線攝影大賽登場 首獎5萬元...

2019-07-30 08:40

〔記者吳俊鋒／台南報導〕合稱「南關線」的台南仁德、歸仁、關廟、龍崎區，擁有豐富的自然景觀與人文產業，如彩竹、月世界、捲牧草、保安車站、奇美博物館....，台灣攝影學會等單位舉辦的「捕豐．捉影」全國攝影大賽，已熱鬧展開，以當地特色為題材，用鏡頭詮釋動人的城鄉故事，第1名獎金高達5萬元，廣邀各縣市的民眾參與。

台灣攝影學會副秘書長張萬興表示，仁德、歸仁、關廟、龍崎等也屬於新豐區，因此以捕豐．捉影為活動主題，徵求美麗的畫面，協助行銷當地特色，讓更多人感受南關線的風情，「各界高手快拿起相機」，記錄精彩時刻，爭取獎金。

張萬興說，南關線的在地特色很多，如仁德區的奇美博物館、保安火車站，有蓬勃發展的宗教文化，歸仁區為高鐵車站、敦源聖廟，以及黃綠紅、捲牧草的自然景色，關廟區是鳳梨、社區彩繪、日曬關廟麵等產業。

至於較為偏遠的龍崎區，則有牛埔農塘、彩竹世界、特殊堊地形等，都各具特色，張萬興指出，南關線值得進行深度旅遊，用鏡頭捕捉美麗的畫面，更是不可錯過。

這場攝影比賽由台灣攝影學會、市議員郭鴻儀服務處合作推動，仁德、歸仁、關廟、龍崎等4個區公所，以及歸仁文化中心、南關社區大學，還有府城景觀、展維、寬仕等企業共同協辦。

攝影題材限以展現南關線四區的自然生態、人文景觀等，將錄取前3名各1人，還有優選20名、佳作30名，收件日期至今年的12月20日截止（以郵戳為憑），簡章公布於「台灣攝影學會全球資訊網」。

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