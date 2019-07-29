苗栗離岸風電場施工 敲樁噪音擾民惹怨

2019-07-29 20:45

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕由上緯控股公司及澳洲麥格理集團合作開發的海能風電，正於苗栗縣竹南、後龍鎮外海設置離岸風電場，但近來附近居民陸續PO網怒轟海上施工噪音擾人，甚至7公里外的市區也聽得到，苗栗縣政府環保局表示，因低頻噪音需於室內量測，目前未接獲民眾檢舉並提供明確地點，暫難裁處。

上緯新能源公司於竹南鎮龍鳳漁港外海約2至6公里處施做台灣首座達商業規模的離岸風電場，第二階段的海上工程於6月啟動，預計年底正式商轉。但近來卻疑為配合潮汐時間，不定期於夜間或清晨進行敲樁作業，引發居民抗議，記者6度聯繫上緯公司卻遲未獲回應，無法得知上緯的看法。。

苗縣府環保局秘書蔡政勳表示，離岸風電場噪音規範為噪音管制法的營建工地類型，多為鈍、重的連續敲擊聲，屬低頻噪音，依規定須於室內空間進行量測，才可取得確切噪音數值，環保局持續於網路追蹤鄉親反映，但目前尚無民眾通報並提供確切地點供稽查員量測，故暫難掌握工程噪音是否超標。

蔡政勳解釋，依噪音管制法第24條規定，營建工程噪音超標，得給予4天改善期限，若仍持續違規，則可按次開罰，每次最重可處以18萬元罰款。

南龍區漁會總幹事顏德坤說，由於近期屬於捕魚淡季，未接獲漁民反映魚貨受影響。

苗縣府工商發展處長黃智群指出，依照國有不動產設置再生能源發電設備收益提撥辦法（草案），初步概算於商轉前苗栗縣每年約可獲87萬元回饋金，正式商轉後每年約可獲3900多萬元回饋金收益。

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