每童月領2500元 2～4歲育兒津貼8/1上路

2019-07-29 17:07

〔記者吳柏軒／台北報導〕教育部銜接衛福部育兒津貼，預計從8月1日起開放申請，只要家庭綜所稅未達20％、無育嬰津貼、無公費安置者，每童每月可領2500元，且將與衛福部取得資料，已請領未中斷者將自動發放，一路領到4歲。

教育部國教署副署長許麗娟表示，經行政院核定「我國少子女化對策計畫」，教育部已擴大平價教保及減輕家長負擔為重點，並銜接衛福部的0到2歲育兒津貼政策，對滿2歲到4歲的幼兒，發放每童每月2500元，家長生第3名子女以上，每童每月加發1000元。

有排富限制 請領須符合資格

但許麗娟說，育兒津貼設有限制，須符合下列資格：家庭綜所稅需未達20％（排富），不能請領育嬰留職停薪津貼，未接受政府公費安置（如公立幼兒園、非營利幼兒園、準公共化幼兒園等）。

另，為了方便家長，許麗娟說，已跟衛福部的資料勾稽，若孩子已請領衛福部0到2歲的育兒津貼補助，只要不中斷，滿2歲的生日當月還有請領衛福部的經費，未來在教育部就不用重新申請，可一路領到4歲；要新申請的家長也別煩惱，可就近全國21縣市（嘉義市除外）的鄉鎮市區公所辦理，填具申請表、檢附身分證明文件、帳戶影本、佐證資料等。

許麗娟表示，家長可利用全國教保資訊網，該網站在今年4月已公布全國幼兒園相關收費標準、評鑑結果等，針對育兒津貼亦製表，告訴家長那些年月日出生的孩子，可符合請領。

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