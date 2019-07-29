宜蘭市老工藝師合力打造12米金龍 背後原因藏洋蔥...

2019-07-29 15:27

［記者張議晨／宜蘭報導］宜蘭市鄂王社區的國寶級廟宇彩繪師曾水源，今年6月辭世，為紀念曾對社區文化傳承的貢獻，並配合有百年歷史的宜蘭水燈節活動，舊城區老工藝師參考曾的作品「鯉躍龍門」，耗時1個月製作長12公尺的金龍，預計水燈節當天亮相，盼為舊城文化傳承帶來新的創新力量。

人稱「水源師」的曾水源，生前曾為宜蘭縣各大廟宇做過彩繪，如昭應宮、城隍廟、靈惠廟、三興廟等，部分華麗的彩繪裝飾，都是出自曾的巧手。

曾水源為宜蘭舊城鄂王社區的居民，今年6月以92歲高齡辭世，為了紀念曾水源對宜蘭市的文化貢獻，配合7月30日至8月2日登場的宜蘭水燈節，在彰化師範大學美術系教授陳世強指導下，製作金龍紀念。

陳世強說，金龍外型參考曾水源的作品「鯉躍龍門」，以回收寶特瓶、廢輪胎等材質製作，細節全由社區的工藝匠師負責，耗時約1個月才完成，盼透過作品紀念老藝師。

不過，金龍製作過程並不簡單，負責龍頭製作的燈籠匠師林朝欽說，金龍頭部曲線、細節多，還要與原畫作相符，是整個過程最為困難的部分，但看到作品完成，在陽光中閃閃發亮，「一切都很值得！」

宜蘭水燈節為宜蘭舊城區的大型傳統文化活動，傳承至今已有百年歷史，活動是為在農曆七月鬼門開啟前，普度孤魂野鬼，祈求國泰民安，這條金龍也將於水燈節期間亮相，為活動增添光彩。

宜蘭市長江聰淵表示，鄂王社區透過創意、理念結合環保的作法，讓水燈節展現各社區的創意成果，為文化傳承注入新的活力。

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