攜手賽夏族人 林務局邀民眾體驗巡山員甘苦

2019-07-29 14:45

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕為了讓民眾對森林護管員有更深的認識，行政院農業委員會林務局新竹林管處於昨日舉辦「一日巡護體驗」活動，與100名民眾登上苗栗縣南庄鄉加里山，了解巡山護林的工作，此外，去年與林務局締結為夥伴的當地蓬萊村賽夏族人也共襄盛舉，希望藉此活動能讓更多人重視山林，守護珍貴自然資產。

林務局表示，7月31日為「世界巡護員日」，但因為平常工作都在山林之中，民眾對森林護管員的工作不甚了解，因此選擇於小百岳之一、賽夏族人的「聖山」加里山舉辦體驗活動，由巡視人員及志工團隊帶領民眾走訪山林小徑，進行難得的一日體驗。

而由於早期國家林務政策與原民傳統衝突，導致林務局與原住民族多有衝突，但經逐步修正相關法規後，賽夏族去年率先與林務局締結為夥伴關係，更共同參與此次活動，族人表示，守護山林責任不能由林管處獨自承擔，族人也發揮共管共享理念、要與官方共同巡護傳統領域山林，保護珍貴自然資源。

林管處則向參與民眾詳細解說巡護工作的細節，尤其分享取締盜砍盜伐「山老鼠」時的艱辛過程，體驗活動先於登山口展示山老鼠盜伐牛樟木所用的各式器具，並進入舊案現場了解辦案緝凶過程。

許多參與的民眾都是登山老手，但實際體驗山林巡護工作後也深感辛苦吃力，對巡山員工作付出及意義深感敬意。新竹林管處也呼籲，希望全民共同守護珍貴自然資產，也歡迎有志之士共同加入山林守護者行列。

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