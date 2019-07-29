新埔社會福利服務中心 揭牌啟用

2019-07-29 14:37

［記者黃美珠／新埔報導］新竹縣第3個社會福利服務中心今天在新埔揭牌啟用，利用的是原來、閒置中的前新埔鎮代會議事堂裝修而成，未來雖主要服務新埔、關西、新埔3個鄉鎮的「脆弱家庭」，但也會提供3鄉鎮、60個里近14萬人，舉辦親子活動，促進家庭的功能。

今天的揭牌典禮由副縣長陳見賢、新埔鎮長林保祿、關西鎮長劉德樑等共同主持。

陳見賢說，縣府花了近500萬元修繕和添購設備，利用閒置的舊新埔鎮代會議事堂，打造出新埔區社會福利服務中心。這個中心所服務的新埔、關西、湖口3鄉鎮總人口數近14萬，大約是全縣人口的4分之1，縣府很感謝新埔鎮公所和代表會願意提供空間供使用。

未來縣府還會持續成立橫山、新湖兩區的社會福利服務中心，加上由先前的家庭福利服務中心所轉型的竹北、竹東兩區社會福利服務中心，全縣將共有5個專責照顧縣內的「脆弱家庭」的專責服務機構。

縣府社會處表示，社會福利服務中心的定位猶如1個「社區福利補給站」，提供家庭功能欠佳的「脆弱家庭」整合性的服務，以預防和協助處理家庭危機。

民眾只要覺得生活周邊有需要扶助的家庭，都可以通報後由社工進行評估，提供經濟資源媒合、親職功能加強、或是提昇照顧者教養或照顧能力、也可能是穩定兒少受照顧狀況等的服務。

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