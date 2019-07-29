北市成功市場改建動土 攤商憂生意流失「8年後就倒」

2019-07-29 14:30

〔記者沈佩瑤／台北報導〕歷經5次流標，台北市大安區成功市場今天上午舉辦改建動土典禮，預計2023年完工，未來地面層將開闢公園廣場，市場採半地下化改建，但攤商憂心地下化容易導致生意變差。成功市場自治會長陳中明今天上午受訪直言，很擔心4年後蓋好、8年後就倒，因為全北市的市場地下化生意都不好，另外大安區地勢低容易淹水，上週豪雨甚至淹到半個輪胎高，若整個市場都在地下室，未來排水問題堪憂。

興建於1986年的成功市場，因長期安置於道路用地，加上外觀老舊，改建聲浪不斷，柯文哲2014年上任曾允諾推翻郝龍斌的「改建市場半地下化」舊方案，讓市場蓋在地上一層，但最後仍決議興建地下5層、地上「半層」綠地廣場的「半地下化」市場。

柯文哲今上午主持改建動土典禮，他在致詞時表示，他知道攤商對改建一直有疑慮，而對市府來說，花那麼多錢改建，已經算是困難，但最困難的還是軟體的改建；他知道以前的市長很不喜歡處理市場，因為攤商多、又很難纏，要花很多力氣。

他還提到，自己上任後，環南市場總算要在今年年底開工，他交代市場處一定要在一開幕時，把乾溼分離、垃圾分類及不落地、電子交易等現代化措施都要上來，因為做成功以後，才能慢慢地讓其他的市場相信說不要再用過去那種樣子。

相較於市長柯文哲講的信心滿滿，公有成功市場自治會會長陳中明受訪雖稱「很樂意配合政府改建」、「有開心讓他們動工啦」，卻也坦言憂心4年蓋好、8年後就倒，因為北市地下化的市場生意都不好，現在的年輕人都不喜歡到傳統市場，而成功市場都是靠成功國宅的居民來消費，但都是老一輩，有些還坐輪椅。

此外，之前大雨下不到50分鐘，周邊水就淹了半個輪胎高，攤商擔心成功市場採半地下化，未來是否有淹水問題。記者詢問今天開工有被硬上感覺？陳中明尷尬回說「不會，我不敢講」。

台北市新工處表示，新的成功市場採半地下化，以採光設計保持市場明亮，打破以往市場昏暗髒亂刻版印象，增進市容明淨，地下3至5層規劃140個機車停車位及358個汽車停車位，舒緩附近停車需求，地面層將開闢公園廣場，提升生活環境品質。

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