舊山線復駛須逾15億 林佳龍：經費中央全額負擔

2019-07-29 13:19

〔記者歐素美／台中報導〕立委洪慈庸上任後持續推動舊山線全線復駛，今天再次邀集台鐵等相關單位視察，交通部長林佳龍表示，舊山線復駛計畫將針對三義至后里段沿線設施進行修復，定位為觀光遊憩路線，並以多元運具行駛為主要方案，目前共有兩方案，經費約需15至17億元，中央將全額負擔，預計112年復駛。

今天到場考察人員，除洪慈庸、林佳龍，還有交通部路政司副司長張舜清、台鐵局副局長馮輝昇、台中市捷運工程處處長黃國書、苗栗縣政府觀光局局長林彥甫、市議員王朝坤、后里區仁里里長鐘基文、泰安社區發展協會理事長李奇芳等。

馮輝昇表示，舊山線復駛計畫，將朝兩方案進行研議評估，如台中市府確認相關土地能順利取得，路線規劃將直接銜接后里東站，預計工程4.6年，總經費17億多；若土地僅能部分取得，則於后里東站北端設站，並以連通廊道銜接后里東站月台，預計工程2.6年，總經費15億元。配合軌道自行車延伸至舊泰安站，將優先修復魚藤坪鐵橋、七號隧道及花樑鋼橋，並消除沿線6處平交道。

洪慈庸表示，舊山線全線復駛將針對沿線設施進行修復補強工程，台鐵局與台中市政府、苗栗縣政府已成立舊山線專案推動小組，將盤點沿線觀光文化資源、研提整體規劃等；她也要求各單位協力合作，儘速完成舊山線全線復駛的綜合規劃及技術建置相關評估作業，後續舊山線鐵道動態保存，也請相關部會及地方政府一起努力完成。

交通部長林佳龍則強調「浪漫台三線、美麗舊山線」！舊山線復駛是台灣鐵道文化的重要路線，其在台中市長時就已進行研究規劃，現在由交通部持續推動，他也承諾復駛工程總經費約15至17億元，將全額由中央負擔，未來舊山線復駛將打造更完善的鐵道觀光路線串聯，自苗栗火車博物館往南途經龍騰斷橋、花樑鋼橋、后里花博園區，接著縱貫線可延伸豐原、彰化扇形車站、高鐵彰化站、台鐵田中站、集集支線，甚至延伸至日月潭，串聯中台灣觀光旅遊景點。

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