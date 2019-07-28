澎湖首見環保樹葬 馬公生命紀念園區啟用

2019-07-28 19:37

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕生命終點在澎湖可以多元選擇，今日首座環保多元葬園區，在馬公市懷恩堂生命紀念園區啟用，5位先行者進行樹葬，開啟澎湖環保葬先例。澎湖縣長賴峰偉表示，環保多元葬法為新興趨勢，落實「回歸自然」，讓土地資源永續利用。

賴峰偉表示，澎湖土地資源有限，過去深受入土為安觀念影響，導致墳墓散落四處，不僅影響景觀風貌及土地利用，也不利觀光發展。他過去任內，成功遷移2萬5000座墳墓入塔，並將土地綠化，改善澎湖環境生活品質。環保葬是將先人骨灰再研磨處理後，在特地區域內進行樹葬、花葬，不立碑、不造墳，強調回歸自然懷抱，降低對土地的負擔。肯定第一批引領實行環保葬的先驅者，為澎湖選擇正確方向，家屬同樣達到慎終追遠目的，也對環境友善。

馬公市長葉竹林表示，馬公市公所積極推動公墓景觀、環境綠美化工作及殯葬環境永續發展政策，從2016年開始規劃興建「馬公市懷恩堂生命紀念園區」。懷恩堂生命紀念園區佔地面積約3公頃，分為森之光、海之聲及花之形3個多元環保葬區，結合優美水岸環境，搭配各式花草，環境清幽，是緬懷追思先人的靜思場域。

馬公市公所表示，環保多元葬預估可讓現有墳墓每年約減少150-200座，並減少納骨塔位使用，延後納骨塔位飽和約7-10年。每年預計減少殯葬設施投資約200-250萬元，未來現籍或曾設籍馬公市2年以上的往生者，使用環保多元葬可免費。

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