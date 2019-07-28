泳不放棄！高齡身障長輩樂在水中游！

2019-07-28 17:52

［記者洪美秀／新竹報導］游泳是很多民眾夏天最愛的運動之一，但養護機構或身障社福機構內的身心障礙者，無法像一般人想游就游，在伊甸基金會新竹啟能生活照顧中心規劃下，身障者也能開心悠游在水中，享受水中浮力的自在感，更可以紓解身體不適，其中60歲的身障年長者阿玉最愛夏天泡在水裏，在治療師與游泳教練協助下，也能享受消暑一夏的歡樂時光。

伊甸基金會表示，阿玉因有癲癇及中度智能障礙，過去由哥哥照顧，但哥哥年紀大了，無法持續照顧阿玉，來到伊甸基金會後，阿玉的作息正常，更在基金會的協助下參加游泳課程，這項課程與訓練，是阿玉夏天最期待及最愛的活動。

阿玉很適應基金會提供的生活和各項體驗，包括烹飪、購物和參加休閒戶外活動等，讓阿玉的生活多采多姿，更降低癲癇發作的頻率，也讓阿玉維持健康狀態，而游泳是阿玉最愛的活動，泡在水中自在悠游的感覺，也間接得以運動。

伊甸職能治療師楊沛璇說，游泳可以消暑，還能幫助身心障礙朋友加強身體機能、促進新陳代謝，幫助復健並提升肌肉量，對身障者的幫助很大，且游泳也能幫助高齡者預防及延緩失能，對身障者有很不錯的功效，很鼓勵身障朋友也來游泳兼運動。

伊甸新竹啟照中心主任張貴貴說，伊甸接手新竹啟照中心邁入第10年，服務31名中度以上智能障礙，或合併智能障礙的多重障礙者，提供廿四小時和日間照顧服務，中心內除有健康諮詢，也成立懷舊團體，包括聊天及唱老歌、看照片說故事等，讓身障者即使身體不便，也能開心老有所終。

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