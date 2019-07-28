女外勞罹癌 醫護、雇主與仲介3方聯手救命！

2019-07-28 11:12

〔記者王俊忠／台南報導〕34歲印尼看護莎莉來台工作近1年，6月中出現頭暈、頭痛、嘔吐且反應及對答都不順暢，雇主緊急帶他就醫。經檢查發現小腦腫瘤與水腦，且腫瘤壓迫腦幹及水腦問題嚴重。台南市立醫院神經外科醫師鄭憲宗與雇主、仲介協助下，患者順利開刀，術後恢復良好。雇主李小姐在FB社群貼文感謝鄭憲宗醫師與團隊照護，患者近日與丈夫搭機返回印尼，離台前回診也頻感謝鄭醫師的救命之恩。

鄭憲宗醫師表示，當時評估病況危急，恐無法等到患者回印尼再治療，與雇主討論及由仲介公司聯絡患者先生，立即開立診斷證明，方便患者印尼家屬辦緊急簽證來台。在等候患者先生來台的過程中，患者出現嚴重嘔吐、無法溝通，水腦情況惡化，在救人為先的情形下，經雇主、仲介與院方同意下，緊急做腦室腦水引流手術，經引流後狀況稍微穩定。

莎莉先生來台後，因擔心無力負擔醫療費用，欲帶患者回印尼治療，但鄭憲宗醫師評估其嚴重性，建議在台灣緊急開刀治療，最後雇主與仲介願意協助醫療費用，並在翻譯協助下，順利簽署印尼文手術同意書。

鄭醫師為患者進行開顱手術清除腫瘤，患者術後恢復良好，1星期就可以自行走動且進食無礙。患者並與丈夫一起搭機返回印尼，鄭憲宗也給予後續治療計畫，建議患者術後仍需進一步做化學與放射線治療。

鄭醫師說，行醫多年遇到不少外籍朋友在台開刀的案例，很多人都苦惱醫療費用問題，不只醫護，許多善心人士都不吝伸出援手協助，讓外籍朋友得到良好醫療照護。他也提醒，若有長期頭痛、頭暈現象，嚴重情況會有神經學的缺陷表現如嘔吐、無法走路或肢體無力現象，要儘快到醫院檢查，找出原因對症治療。

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