成交量達8億元 台中房地產交易博覽會今閉幕

2019-07-28 10:46

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市兩大不動產開發商業同業公會舉辦的「台中房地產交易博覽會」共展出90項建案，今日是活動最後一天，目前銷售成交量已達約8億元，台中市政府都發局長黃文彬表示，盼藉此博覽會共同行銷宜居城市，吸引更多人移居台中。

台中市兩大不動產開發公會響應台中購物節，一連9天在大台中國際會展中心舉辦台中房地產交易博覽會，共有超過70個建商參與，展出90項建案。

黃文彬表示，此次博覽會展出內容相當豐富，除了相關建案、建材等周邊設備外，建築師公會更以台中宜居建築為主題，宣導市府宜居城市政策；市府並以「富市台中、新好生活」為主題，展示市府重大建設模型，包括水湳國際會展中心、綠空鐵道軸線計畫、社會住宅（育賢段、惠來厝段）、13期重劃區、台中市都市空間設計大獎作品等，歡迎民眾前往參觀。

此外，展出方式相當多元，如運用VR虛擬實境，讓民眾不需到現場就能看屋。許多民眾更反應展場空間相當舒適方便，逛起來輕鬆愉快。

兩大不動產開發公會表示，此次參展建案創下亮眼的銷售佳績，截至目前，成交量已達約8億元，提醒民眾把握機會前往參觀，或展期後藉由「賞屋地圖」，前往有興趣的建案參觀洽詢。

另外，響應台中購物節，民眾在博覽會現場洽詢建案，並掃描專屬QR Code，即可取得序號參加抽獎，有機會抽中千萬豪宅、百萬名車等大獎。

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