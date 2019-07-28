膽小別來玩 民間團體「鬼月」推靈異地點導覽

2019-07-28 00:10

〔記者蔡思培／台北報導〕農曆7月又稱為鬼月，今年鬼門將在8月1日打開，鬼月有很多禁忌要避免。不過，有民間團體卻突發奇想，在鬼月推出以靈異元素為主題的「鬼月追追追」導覽活動，路線會經過凶宅、靈異地點，讓民眾認識傳統文化。

民間團體「台北城市散步」將於鬼月起推出「鬼月追追追」系列活動，其中包括靈異地點導覽、講座、紙紮手作工作坊等活動。民眾將實際走訪台北市的靈異地點，經過「台北第一凶宅」錦新大樓、228時有無辜百姓遭丟入棄屍的淡水河、日治時期曾是墳場的西門紅樓。活動也會安排民俗專家隨行，告訴民眾關於這些地點的故事與文化。

「台北城市散步」表示，很多人在接觸到靈異議題時都會比較害怕，但這些其實都是我們生活的一部分，不論是往生者、鬼片、鄉野傳說，都是我們成長的一部分。主辦單位民眾可藉由導覽，進一步由文化、生活脈絡的角度去了解，並嘗試接納它們。「台北城市散步」也在這次的鬼月導覽中，加入廟宇導覽部分，讓民眾也可以接觸中元節、普渡等台灣傳統文化。

若民眾不希望在鬼月親自走訪靈異地點，主辦單位也安排了講座活動，邀請電影《紅衣小女孩》剪接師、生命禮儀工作者分享獨特的工作經驗。民眾也可參加紙紮手作工作坊，親手做出婚喪喜慶、過年過節、廟會活動常見的紙紮，讓民眾「自己的朋友自己紮」。

至於在鬼月辦理此類活動是否會觸霉頭，「台北城市散步」表示，活動是用探討、導覽的角度進行，過程中不會特別去做不該做的事、也不會去影響往生者。活動除了也會找來對歷史文化較了解的民俗專家，不同議題的講座也會請來有相關專業的工作者。

相關新聞連結：

鬼月快到了 驚！西門町、總統府都是靈異地點

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法