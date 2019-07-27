醫病》罹癌恩愛夫妻一起勇敢抗癌 愛妻先走留下這句話…

2019-07-27 21:41

〔記者蔡淑媛／台中報導〕51歲的羅先生有甲狀腺機能亢進20年，6年前摸到頸部有腫塊，確診罹患甲狀腺癌，妻子鼓勵他治療，不料妻子前年也發現罹患乳癌，換他為妻子打氣，兩人一起勇敢抗癌，妻子仍在去年底癌逝，留下遺言要他「好好照顧自己」，2個女兒也一路陪伴，讓他更堅強抗癌，也鼓勵其他病友。

羅先生不菸不酒，由於父親與姊姊有甲狀腺良性腫瘤，因此特別注意身體，後來照鏡子發現自己脖子有腫塊，確診罹患甲狀腺癌第2期，長了2公分的腫瘤，妻子要他放輕鬆、好好治療，他先手術切除甲狀腺腫瘤及淋巴廓清術，定期追蹤發現癌指數升高陸續做了4次放射碘治療，妻子都一路相伴。

羅先生與妻子感情恩愛，他說，自己農專畢業到一家公司做園藝工作，認識小他3歲的妻子，妻子學歷高是政大企管系、人又漂亮，仍下嫁於他，婚後也生了一對女兒，兩人還一起進修，雙雙拿到碩士學位，後來自己先罹癌時，妻子要他「放輕鬆、好好治療」，沒想到前年，妻子也在乳房摸到腫塊，發現罹患乳癌第2期，且惡性高。

這次換羅先生鼓勵妻子「要堅強、不要放棄」一路陪伴治療，不料去年仍復發、轉移，妻子在生日前夕離世，讓他哀痛萬分，不敢一個人在家，但念大學的女兒們告訴他，「要撐住、我們還小，不要那麼早去找媽媽！」讓他想起愛妻的遺願，堅強起來，會找朋友聊天，現在也到庤廟、鳥園當志工。

台中榮總耳鼻喉頭頸部主任王仲祺說，甲狀腺機能抗進與甲狀腺癌無關，甲狀腺癌原因與體質、基因及接受放射腺有關，但大多數是病因不明，羅先生的父、姊都有甲狀腺良性腫瘤，他也很警覺而早期發現，提醒有甲狀腺功能異常者都要自我觸摸檢查「3個手指頭併攏，從脖子中間沿著兩側，輕觸是否有腫塊」，發現有腫塊或突然變大，要進一步就醫檢查。

王仲祺說，甲狀腺癌治療後平均5年存活率能達90％、10年復發率僅約5％，除非腫瘤分化不良，一般甲狀腺癌如果置之理，腫瘤有可能大到壓迫返喉神經、氣管、食道，導致聲音沙啞、呼吸不暢、吞嚥困難，甚至癌轉移到肺部。

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