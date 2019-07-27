噁！ 愛河之心髒如「黑河」網諷：韓總機假日沒空處理

2019-07-27 18:26

〔即時新聞／綜合報導〕高雄愛河先前出現各式各樣不同顏色，都被市府環保局稱是「藻類繁殖」的「正常現象」，日前有網友貼出照片指出，愛河已成了「奶綠」，還有漂浮物像「巧克力布朗尼」，而愛河最新狀況則是髒如「黑河」，河面還飄著不明物體，網友看了諷刺直呼「總機沒空處理 今天是假日市府沒有營業」。

日前先後有網友貼出愛河成為奶茶色汙濁的「黃河」、遭垃圾污染成「黑龍江」以及變成「青蘋果牛奶色」、「黃金色」等變化莫測、色彩繽紛的照片。儘管高雄市府一再表示，是藻類增生所致，但許多市民仍不買單。

臉書粉專「只是堵藍」今天PO出網友最新提供的照片，照片中可見，愛河顏色相當黑且混濁，河面還飄浮一些不明物體，讓人看了相當傻眼。「只是堵藍」就諷刺地說，「只愛河之心 河水有夠髒的....我的老天鵝啊，含（韓）粉們要不要來一杯甘甘水呀？總機沒空處理，今天是假日市府沒有營業」。

許多網友紛紛留言狂酸，「這真的是愛河嗎？不敢置信！哇哩勒！」、「市長忙選總統 荒廢市政」、「高雄人真幸福 金銀河 天天換口味 免費喝 有綠茶口味 有巧克力口味」、「韓神不知道會不會邀韓粉舉辦一場愛河游泳造勢大會？」。

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