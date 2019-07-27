肝病免費大篩檢 王彩樺現身說法揮別C肝

2019-07-27 10:21

〔記者陳璟民／台北報導〕肝病防治學術基金會結合國際扶輪社3523地區，今天在台北孔廟舉辦肝炎肝癌免費大篩檢活動，邀演藝人員王彩樺當保肝大使宣傳「愛乾保肝才有好心肝」；台北市長柯文哲、肝基會總執行長楊培銘都說，B、C型肝炎現在有藥可醫，民眾宜「早期發現，早期治療」。

台北市長柯文哲表示，我國早年尚未全面施打肝炎疫苗前，總人口的16至18%是B型肝炎帶原者，肝癌過去是台灣主要死因、是國病，後經新生兒肝炎疫苗大量接種後，癌症死亡第一名變成肺癌，感謝醫學進步，現在B、C肝炎有藥可醫，剩下的就是「早期發現，早期治療」。

柯文哲說，要從公共衛生的角度，思考如何以最便宜的方式覆蓋最大的範圍，每個國民應該建立本身的病歷，減少重複篩檢或漏掉的問題，市府秘書長派團去愛沙尼亞考察把國民健康都E化建檔，讓公衛更有效率的執行，在我國尚無此制度前，感謝肝基會辦此活動，也感謝扶輪社贊助。

王彩樺現身說法，說自己C肝20年，經肝基會董事長許金川協助治療，口服C肝藥2個月，不會不舒服，照常生活、工作，再追蹤3個月確認沒有病毒，從此揮別肝病。

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