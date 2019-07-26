原民傳統獨木舟下水！花蓮市找回海洋文化 擬推小旅行

2019-07-26 18:41

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮市「Riyar洄瀾海」計畫獲行政院海洋委員會補助，4月底開辦阿美族傳統獨木舟製作課程，10艘獨木舟歷經多月打造，其中6艘今天下午在美崙溪畔舉行啟用儀式，找回與自然共存的智慧，市公所也預計邀集地方團體打造文化、河川及生態小旅行，成為日常遊程。

花蓮當地阿美族傳說，祖先划著獨木舟從東海岸登陸，花蓮市公所重現過去原民智慧，邀請長期致力推廣手作獨木舟及海洋教育的溫志榮老師，指導學員打造傳統獨木舟，利用骨架拼裝、打磨、外層上膠及船身彩繪等各項技法，在短短10堂課中完成10艘舟體。

原本製作的10艘獨木舟，因試划時溪水太淺，造成3艘舟體刮傷嚴重，需要重新修復，另1艘已置放於北濱太平洋公園，其餘6艘今天下午在美崙溪畔舉行下水啟用儀式，一路航行2公里至出海口後，抬到太平洋公園主舞台展示。

花蓮市長魏嘉賢說，製作傳統獨木舟，主要是想找回及傳承祖先與自然共存的智慧，並打算結合在地團體，從美崙溪末端至出海口，發展生態與文化之旅，帶動地方特色產業，期望也能凝聚海洋運動及生態共識，讓民眾藉由搭乘獨木舟聆聽導覽，傳遞海洋生態保護的價值與文化意義。

獨木舟學員鄒予元熱愛海洋運動，本身為太魯閣族，太太則是阿美族人。他說，手作獨木舟估計成本約1萬元，過程最難部分就是打造舟體，尺寸若有一點點誤差，恐就無法平衡航行，日前已成功試航，如今正式下水啟用，相當感動。

「Riyar」是阿美族語的「海洋」意思，花蓮市濱臨太平洋，擁有美麗海岸線，更有許多豐富的人文地景資源，長年與海洋生活息息相關的阿美族人，自古養成對海洋的自然與崇敬，在每年6月間陸續辦理「海祭」。

花蓮市公所今明兩天也在北濱太平洋公園舉辦「Mapolong Kita部落一起、與海共舞」原住民族日，除了有手作傳統市集及樂舞表演，還邀請紐西蘭毛利族人表演戰舞，以及金曲獎創作歌手昊恩、阿努等人演出，民眾即起在粉絲頁按讚、留言並公開分享，還有機會抽中限量運動毛巾。

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