劉銘傳隧道整修 立委蔡適應：完工後爭取開放

2019-07-26 20:11

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市市定古蹟「劉銘傳隧道」，日前完成修復工程發包，由文化部補助基隆市文化局4700萬預算，將針對長235公尺的台灣第一座鐵路隧道，進行結構修復工作，工程預計在2021年3月完工。

立委蔡適應從基隆市文化局送案至文化部申請時，就十分關心此修復案，也收集許多地方人士建議，蔡適應今天邀請基隆市議員張之豪、鶯歌里里長何進守、嘉仁里里長王貴美、基隆市文化局文化資產科、基隆市安樂區公所，協調修復過程中、修復後第二階段的週邊環境整頓。

何進守表示，目前隧道南端開口鄰近國軍營區，國防部封閉隧道南端開口進出的道路，希望未來可以拜託立委蔡適應、基隆市文化局協調國防部，讓整個通道可以打通，進行整體的規劃設計。

王貴美也強調，劉銘傳隧道開始修復後，里民非常期待這個一百多年的古蹟能重見天日，後續週邊的停車場規劃、景點的串連，期待可以帶動地方商機的活絡。

蔡適應表示，基隆市文化局修復劉銘傳隧道的預算，歷經我們不斷向文化部溝通協調，終於獲得補助4700萬元，幫助基隆市古蹟的修復。

蔡適應說，關於劉銘傳隧道的開放，會協助文化局與文化部、國防部溝通，修復工程完工後，將台灣第一座隧道，開放給國人來參觀。

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