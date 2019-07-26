新店寶高智慧園區新建工程開工 保留萬坪綠地空間

2019-07-26 11:41

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市寶高智慧產業園區新建工程今天動土開工，寶高智慧產業園區位於新店寶高路、景美溪西側，開發空間約7.6公頃，其中一期用地約2公頃，二期計劃用地約1.6公頃，其餘4公頃土地將作為綠地空間。

寶高智慧產業園區新建工程今天由新北市長侯友宜、經濟部工業局長呂正華及地方民代共同動土開工，第一期工程41億元開發經費由中央補助25億元、地方自籌16億元，侯友宜說，希望能即時配合中美貿易戰，台商返台的廠房需求。

經濟發展局長何怡明說，產業園區一期工程將興建地下2層、地上9層共3棟鋼構建築物，總工程經費約41億元，採「綠色產業園區」概念，保留大面積綠地及休憩空間，並兼具銀級智慧及黃金級綠建築指標的永續建築。

園區為強化交通串連，會開闢12米聯外道路，便利與台北港及桃園國際機場交通網絡，未來可提供總計121個承租空間供廠商租用設廠，將以製程符合「低、零污染」作為進駐條件，期盼創造平價、優質、智能產業園區。

何怡明說，針對新北工業區更新重建需求，市府已研訂「新北市工業區立體化方案」，期透過提升容積率方式，鼓勵新北廠商更新重建增加投資，強化產業用地使用效能，市府團隊為持續宣傳、推動新北工業區立體化方案，也陸續在新北市各區辦理15場說明會，讓更多企業與民眾能夠了解及利用。

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