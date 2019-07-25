採訪台南西港有應公廟 許献平冥冥中受幫助

2019-07-25 19:38

〔記者楊金城／台南報導〕鹽鄉文史工作者許献平撰寫《台南市西港區有應公廟採訪錄》新書在今天發表，他在採訪過程中冥冥之中受到神靈幫助，堪稱玄奇。

連許献平特地到他在西港田野調查採訪的第一間有應公廟「三聖宮」前為新書拍照，剛好有輛車停在廟左側遮擋，媒體不好拍照，說也奇怪，3分鐘後就出現車主將車開走，使得拍照順利，連媒體都稱奇。

許献平花費近半年時間調查西港區20間有應公廟，出版《台南市西港區有應公廟採訪錄》，詳細記載每間有應公廟的名稱、建築、形體、分類、祭祀活動等，呈現西港區有應公的信仰內涵。

《台南市西港區有應公廟採訪錄》是許献平第6本有應公廟採訪錄，編為「南瀛厲祠誌06」，這本書早在12年前就完成，但苦無出版經費，直到最近才在好友們支持下自費出版。

20年前，許献平從故鄉七股出發，從第一本七股有應公廟採訪錄到西港區有應公廟採訪錄，至此完成大北門區七股、將軍、佳里、學甲、北門、西港共240間有應公廟的調查採訪，對他深具意義。

許献平的老家後方就有座有應公廟，從小就與有應公廟結緣，不覺得害怕，20年前在現任台灣故宮博物院院長吳密察鼓勵大家寫「村史」後，師專畢業的許献平開始一邊教書，一邊進行有應公廟的田野調查寫書。

許献平初出茅廬時，有次採訪有應公廟後肚子痛，此後在採訪前，一定先向有應公上香祈禱保佑田野調查採訪過程平安、找到當地知道有應公歷史者、完成出書讓有應公廟香火延續。

說也奇怪，許献平自此採訪過程都平順，冥冥中受到幫助，找不到人、找不到文史資料的都能找到。

在許献平的研究下，有應公、有應媽來歷有當地人、移民、外國人甚至是牲畜，成了失祀孤魂野鬼，後來有人拜有香火後，大多是塜廟合一形式，他說，萬物都有靈，有應公民間信仰的故事，連結當地開拓的歷史變遷與信仰文化意涵，令他深深著迷，窮其一生未來希望完成大台南37個行政區有應公採訪錄。

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