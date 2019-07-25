福壽山600噸垃圾山 和平公所允年底清完

2019-07-25 17:24

〔記者歐素美／台中報導〕5月豪雨造成中橫便道中斷58天，和平區梨山因路途遙遠，清運垃圾不易，導致堆置在梨山福壽山垃圾轉運站的垃圾高達600公噸，宛如巨形垃圾山，台中市長盧秀燕今天前往視察，區公所表示，已編列第二預備金200萬進行清運；市府也允諾優先供協調后里及烏日焚化爐焚化處理梨山垃圾，同時協調宜蘭縣府協助，以加快處理速度，預計年底可全部清運完成。

盧秀燕今天上梨山關心福壽山垃圾轉運站垃圾問題，和平區公所表示，原本每天都有2輛車進行垃圾清運，每日至轉運站的垃圾達7、8車次，但清運出去的垃圾量只有2車次，若天候不佳，車輛改走南投台14甲線，路程遙遠，來回一趟就要10小時，致垃圾清運發包，沒有公司願意承攬。

和平區長林建堂表示，目前區公所已編列第二預備金200萬元辦理垃圾清運採購案，第一次限台中市清運業者優先，因無人投標而流標，經調整內容，目前已有多家業者有意投標，最快8月中旬就可進行清運，預計年底可全部清運完成，後續公所也會檢討，避免類似情形再發生。

盧秀燕表示，絕不允許垃圾汙染梨山這個漂亮的地方，和平區是大台中重要的飲水來源，也是最美麗的風景區，呼籲遊客來到梨山觀光，共同維護環境清潔，隨手做功德，收拾垃圾帶下山，減低當地垃圾清運的負擔。市府也會持續提倡「自備、重複、少用」的綠色旅遊習慣，鼓勵旅館業者不主動提供一次性用品，提供遊客自備盥洗用具等備品優惠措施，以有效減少垃圾，共同維護梨山的好山好水。

環保局表示，今年5月中旬豪雨侵襲，造成中橫便道封閉長達近2個月，福壽山垃圾轉運站原本每月載運量平均約20車次，今年1至6月僅剩79車次，使得轉運站的垃圾量大增，累積達600噸，宛如巨大垃圾山，俟區公所完成垃圾轉運清運發包作業，將優先協調后里及烏日焚化廠協助焚化，同時與宜蘭縣環保局連繫，協調利澤焚化廠協助處理，以早日完成梨山垃圾清運工作。

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