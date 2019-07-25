市占率達9成 員山鄉紅心芭樂盛產

2019-07-25 14:40

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣員山鄉大枕山地區，是國內紅心芭的主要產地，市佔率約有9成以上，近期進入盛產期；員山鄉農會指出，近年來，當地果農在花蓮區農業改良場及員山鄉農會的經營輔導之下，品質大為提昇，果心紅、果肉Q、果香濃、甜度高且營養豐富，是盛暑不可多得的優質果品。

紅心芭樂栽培於雪山山脈下的大枕山地區，以雪山水源為主要灌溉源，而且當地純屬農業生產區，沒有任何工業污染，自然生態完整，是紅心芭樂絕佳的栽培場所，加上當地果農優秀的栽培技術與經驗，因而所生產的紅心芭樂品質更是勇冠全國。

員山鄉農會表示，今年的極端氣候，雖然造成紅心芭樂的產期較分散且減產約2到3成，但不影響今年紅心芭樂的品質，果實依舊飽滿香甜，口感一級棒，目前批發價每斤約60至70元，喜好紅心芭樂的消費者，敬請把握採購的好時機。

員山鄉農會表示，紅心芭樂的維生素C是含量最高的水果，而其中所含的茄紅素，抗氧化的能力更是維生素E的10倍，也是水果中的第一名，鮮食效果更好，且紅心芭樂吃軟不吃硬的特性，更是老少咸宜，是孝親感恩表逹孝心的另一選擇。

員山鄉農會表示，紅心芭樂最佳的品質，為果皮由綠轉黃且帶有紅暈為佳，與一般選購芭樂，以翠綠白晰的果皮，大異其趣，而果肉顏色則以深紅色澤且自然散發濃郁香味者為首選，果粒大小及果重較不影響品質與口感，一般以夏秋產期者，果粒較大，而秋冬所產者，果粒較小。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法