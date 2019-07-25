澎湖休憩園區種幼苗 縣長相約3年後喝現榨百香果汁

2019-07-25 12:54

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕一向給予外界植樹不易印象的離島澎湖縣，在軍方、造林工作隊及林務公園管理所努力下，創造出廣達60公頃的休憩園區，除了綠林成蔭外，今日更嘗試種植百香果園區，親手植株的縣長賴峰偉相約3年後喝現榨百香果汁。

澎湖休憩園區擁有各式景觀區及教育區，包括蓊鬱森林及雙心石滬造景的天人湖，今年7月更規劃竹類生態教育園區及百香果園區。竹類生態教育園區座落在澎湖休憩園區的水土保持戶外教室內，為縣長賴峰偉於2004年命名之「我思園」延伸，竹類生態教育園區栽種有葫蘆竹、唐竹、綠竹及桂竹等。

另外，休憩園區內各處栽有各種果樹，2019年增加栽植梅55株、柚子32株、百香果32株、檸檬22株、小葉桑8株及柳橙2株，目前栽種約20種果樹，一年四季都有各類水果成熟，從常見的有百香果、梅、檸檬、柚子、芒果、楊桃、蓮霧，到較少在市面上看到的熱帶水果波羅蜜、西印度櫻桃、麵包樹等皆有，為澎湖休憩園區新焦點。

今日賴峰偉前往種植百香果幼苗，對於即將調任澎湖縣選委會組長的前所長許錫棋、現任所長邱宗儀努力讚譽有加，並對林務公園管理所在有限經費下，卻能創造出林相茂盛造林成果，還有花海美景，同時化腐朽為神奇，利用海邊常見的漂流木、浮球等海洋廢棄物，製作涼亭地景藝術等點綴美景，讓澎湖休憩園區成為民眾最佳休閒旅遊好去處。

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