柔道教練涉性侵女學生 人本籲吊銷教練執照

2019-07-25 11:24

〔記者林曉雲／台北報導〕針對彰化縣發生擔任學校社團老師的柔道教練，涉長期性侵多名學生，人本教育基金會執行長馮喬蘭呼籲，柔道教練如性侵屬實，不只是要被列為不適任教師，也應該要修法吊銷其教練執照。

彰化縣一名開設柔道館的男教練，涉嫌藉由招攬少女學柔道，以及在國中擔任柔道社團教練之便，連續誘姦2名分別就讀不同學校的國、高中少女。

人本教育基金會執行長馮喬蘭表示，多數學校在處理性平事件上，抱有多一事不如少一事的消極心態，台南一名小學老師性侵學生長達20年、傷害那麼多學生就是一例，加害狼師應該要負責，但官方和學校該作為而不作為，因學校的消極態度而產生了新的受害者，學校未必是故意隱匿，但「大事化小、小事化無」，所謂「家長不想要再調查」，是否是學校以看似善意的方式去誘導家長不要再追究，「你的孩子要再說一次，有可能遭到二度傷害」類此的誘導，這些都應在制度上把責任規定清楚。

全國家長教育志工團體聯盟理事長吳福濱表示，沒有任何理由，可以原諒性侵學生的人，通常這些人的再犯率也很高，如果犯罪道行高，就有會更多的被害者，因此要提醒受害學生的家長們千萬不可輕縱狼師，該名柔道教練性侵學生如屬實，是非常嚴重且可惡的行為，16歲以下學生也是公訴罪，那些「原諒」狼師的人是讓下一個學生受害的共犯，如同20、30年前把狼師調到偏遠學校，繼續危害其他學生一樣，此案應該要追究2017年當時的學校、社政及警政機關是否有怠惰的責任。

教育部學特司科長謝昌運表示，事實部分還在向彰化縣教育處釐清中，依規定，即使被害人或被害人的家長撤回，學校認為有必要或是教育處認為事件重大，都可以要求學校性平會繼續調查，這部分學校和教育處為何只憑家長撤回就結案，有必要再深入了解中。

科長謝昌運也說明，把社團狼師納入「性別平等教育法」通報為不適任教師，是從去年底性別平等教育法修法後開始實施，如果男教練是在2017年性侵學生，依當時的規定，不需要通報社團老師為不適任教師，彰化縣教育處究竟有無通報不適任教師，也要再釐清，如果未通報不適任教師，性侵16歲以下學生也是公訴罪，必須要依社政規定通報和進行法律追訴。但如果不是社團老師，而是一般道館教練，則是由警政單位追訴。

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