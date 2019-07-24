北市搜救隊 24小時結訓演練

2019-07-24 21:00

〔記者姚岳宏／台北報導〕台北市消防局為提升重大災害的搜救能力，從上月10日起，在南投竹山訓練中心舉辦第10期基礎搜救訓練，並於今天中午12時開始進行「24小時不間斷動員演練」結訓演練，將徹夜進行，內容模擬大地震後，大樓倒塌成鬆餅狀態堆疊情境，造成人員受困，台北市搜救隊立即趕赴現場，模擬在自給自足下，進行長達24小時不間斷救援行動。

演練項目包括：指揮幕僚作業、倒塌建築支撐及破壞作業、侷限空間人命搜索及救援作業，透過模擬災害場景，考驗搜救隊成員運用所學各項搜救技術及裝備器材操作，來完成艱鉅的人命搜救任務。

消防局長吳俊鴻指出，近年重大災害頻傳且規模不斷擴大，2016年2月6日台南永康大地震，維冠金龍大樓倒塌，造成115死96傷，2018年花蓮市內4座樓房傾斜倒塌，造成17人罹難及近300人受傷的嚴重災情，提升救災能量刻不容緩。

消防局表示，台北市搜救隊於2000年9月21日成立，第1期64名成員均前往美國接受符合聯邦緊急應變總署搜救隊相關課程訓練，除學習搜救技能外，更將訓練課程模組帶回台灣，至今已自行辦理10期搜救人員訓練，並協助其他縣市辦理搜救訓練，課程包括各式搜索、救援、侷限空間醫療作業、搜救犬、倒塌建築物支撐、激流救生、各式繩索救援技術及運用等。

台北市搜救隊成立至今，已執行2003年伊朗震災、2004年印尼海嘯、2008年中國四川汶川震災、2010海地震災及2011年日本311震災等多次國際人道救援任務；另包括2015年復興空難及2017年國道五號遊覽車翻車救援，更多次支援其他縣市救援任務，如2001年桃芝颱風、2004年敏督利颱風、艾利颱風、2009年莫拉克颱風、2016台南及2018花蓮震災等，是我國救災經驗最豐富的搜救隊。

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