女童心臟缺損 健保導管手術免剖胸

2019-07-24 20:39

〔記者蔡淑媛／台中報導〕葉小妹出生就因呼吸喘、心跳快等發現罹患心室中膈缺損，有5mm的大洞，但有1/3患者會隨年齡而變小甚至關閉，先接受藥物控制症狀，但後來併發心衰竭、肝腫大、體重成長過輕，去年3歲時接受健保給付心導管手術，成功關閉破洞，不用剖胸開刀，現在體重和身高都已追上同孩子了，健康成長。

中國醫藥大學附設醫院心導管室主任徐宗正指出，心室中隔缺損是最常見的先天性心臟病，原因不明，可能是胚胎分裂異常，3百個新生兒就有1個罹患，依缺損位置分為4種類型，而葉小妹是第2類型（膜邊型）約佔70%，在心室中隔薄膜處有破洞。

葉小妹心室中膈缺損以藥物控制症狀，但破洞大小和症狀一直未改善，左心室血液應從主動脈輸送全身，卻一直從中膈破洞漏出，流到肺動脈，已造成中度心衰竭，吃飯、玩耍一下就喘個不停，體重過輕，3歲時體重僅12公斤，都低成長曲線3%以下，必須手術，以免引肺高壓，就無法手術，得心肺移植。

徐宗正說，過去健保僅給付心室中膈缺損第4型（肌肉型）的心導管手術，第2型只能選擇傳統剖胸開刀或是自費花10幾萬做心導管手術，2017年6月健保給付了，葉小妹也等到了，該手術難度高。

徐宗正說，心室中膈缺損第2型，由於破洞位置在心室中隔薄膜處位置，手術困難，導管從腹股溝的股動脈進入，經主動脈到左心室，要90度轉彎穿過心室中膈缺損，再轉90度進到右心房，再180度轉入下腔靜脈，建立導管軌道，最後再依原路徑，以關閉器封堵心室中膈破洞，過程轉彎多又複雜，得小心不能刺破兒童小小的心臟與血管。

徐宗正說，葉小妹能有健保給付心導管手術關閉心室中膈缺損，不用開刀是福音，現在術後1年後體重增加到18公斤，又高又壯，也能好好吃飯、玩耍，但是如果患者的破洞更大，或是等不到長到8公斤重而必須手術者，仍要傳統剖胸開刀。

徐宗正說，心室中膈缺損所表現的症狀和缺損大小有關，小的破洞可能終其一生不會有症狀，聽診時可能會聽到心雜音，但缺損較大者，大量血液分流會心臟衰竭，病患容易呼吸急促、冒冷汗、呼吸道感染、生長遲緩等問題，甚至產生如感染性心內膜炎、經常性的肺部感染及肺動脈高血壓等合併症。

徐宗正強調，病人是否要接受治療、何時治療及何種治療，應依缺損大小及型狀、年齡及症狀做評估。

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