古蹟修復暗藏「彩蛋」 新埔潘屋處處驚喜

2019-07-24 20:48

[記者黃美珠／新埔報導］有200多年歷史的新竹縣縣定古蹟「新埔潘屋」修復工程已近半完成，本週五、26日就將歡喜舉行上梁大典，明年2月底可望全部竣工。隨著修復進展，現場修復匠師們發現這棟老宅讓人驚艷處超過想像，當他們小心翼翼一層層揭開建物「外衣」，裡面不少被「層」封多年，早被外人遺忘的建築構造和設施重見天日，成為施工過程中的「彩蛋」！讓人再度看見這棟古蹟的先祖們當年所處時代的場景、與胼手胝足最後豪富一方的榮光。

縣府文化局副局長周秋堯說，古蹟修復過程中的拆解，就像是撥開古蹟神秘面紗的表層。所有工作團隊猶如考古研究般，因為要了解哪些地方需要修復、怎麼修復，以致像個建物醫師，也像是建物偵探家，慢慢去推敲、融入當年的時空環境，去理解體會當時所遭遇的挑戰，以及興建石匠師的技術層次，特別是在那個沒有建築師的年代，大家是如何透過溝通才完成這個作品。因此修復團隊在現場揭開古蹟建物的表層時，就如同慢慢解開時間的覆蓋一樣，讓大家更清楚、認識到這個古蹟的價值。

修復工程工地主任林新偉說，他們把潘屋原來的木作等構造物，依序卸下後分類、編號，經充分檢視毀損程度、研擬修復對策，獲得相關單位認同後才執行，整個大小物件、不含文物就多達近1700件；修復後再依編號重新組合回去。就在拆卸現場，他們陸續看到一些展現著先人建築智慧、或反應當時民情、生活需求等的「彩蛋」！像是很多已藏匿於無形的貓洞、槍孔，或避免年久失修導致門窗喪失功能而設計的雙門（窗）楣等構造。林新偉說，很多人聽過但沒見過「貓洞」。這是先民為了防鼠，便利貓抓老鼠所設計的孔洞。

在修復工程開工前，裡裡外外雖還可見幾個，但是並不連貫。直到他們把裡屋牆面的粉刷層剃除掉，發現裡面每個房間的角落都有2個，且間間相通。為了防禦外侮所佈設的槍孔，在粉刷層還在時也大多「被消失」了，一旦剃除後就完全現形。這些槍孔不僅針對內層稻埕佈設，正面朝外的圍牆上也都有，顯示潘屋當年擁有嚴密的火線防禦能力，儼然就是個堅強的私人堡壘！而左右拉開的門和窗，因為門（窗）框和門（窗）楣設計成雙，周秋堯戲稱像是人的「雙眼皮」！

林新偉說，這主要是當年的建造者為防門（窗）框變形，門或窗無法左右拉開，所以讓上方的門（窗）楣「挑高」，框和楣之間塞入瓦片或是磚塊當填充材料緩衝屋體下沉的壓力，如此一來就是歷經百年的淬鍊，這些門窗都仍可正常開關。

修復匠師楊榮元說，客家老宅的牌樓多半是紅磚所砌，他從16歲當學徒，26歲出師到現在，還是首見新埔潘屋採用花崗岩打造出「孝友傳家」，可見當年的潘家真的豪富一方。

另外表現家族財力的就是水車堵泥塑和剪黏等，楊榮元說，新埔潘屋的水車堵塑像工法精細、傳神，可以看出當年斥資打造的程度。不過正廳前的水車堵何時改用交趾陶取代泥塑已不可考，但在獲得認同下，林新偉說，匠師楊重家、楊榮元將參考側邊的泥塑風格，以交趾陶所表現的八仙為主題改以泥塑呈現，近日就在試作。至於取下的交趾陶未來則仍歸新埔潘屋所有，當做展示品，在整個修復工程完竣以後，將成展覽文物之一。

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