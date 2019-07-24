「樹民」的新選擇？電商小編力推「爬樹神器」網友笑翻

2019-07-24 21:26

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜今日上午巡視登革熱疫區竟爬樹查看樹洞積水，引起熱議，許多臉書粉專與網友以此玩梗，做出很多kuso梗圖，繼網路書店「博客來」臉書小編在粉專po出《爬樹的魚》的推銷文後，電商「蝦皮購物」小編也跟上時事po出一則「爬樹神器」的商品廣告文，讓網友笑翻，並表示想買一組直送高雄市政府。

韓國瑜今日上午視察登革熱疫區時，突然爬上前鎮勞工公園的一棵榕樹上檢查樹洞積水，並對防疫人員表示自己能爬得上來，他們也要爬上樹補洞，引發外界討論。臉書粉專「蝦皮購物」今日晚間釘選一則貼文，推銷一款「爬樹神器」的商品，圖片與內文大玩諧音梗「樹民新選擇」、「樹手無策」、「我使出渾身解樹」、「蚊到有先後」與「樹業有專攻」，並在貼文中調侃「水往市區流，人往高樹爬」與「小心不要跌倒囉」，調侃韓國瑜的治水與登革熱的政績。

貼文一出馬上引起網友熱議，紛紛留言「爛瑜衝樹」、「樹民爬起來爬起來」、「緣木求魚」、「今天的小編都撿到搶耶」，有網友幽默表示「買一組直送高雄市政府」、「淨水機也給我來一個，要濾了會甘甘的喔！」，也有網友擔心粉專的安危「小編不怕韓粉發恐嚇信說要放火燒蝦皮，讓你們全部變烤蝦嗎」、「韓粉兩分鐘後抵達戰場」。

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