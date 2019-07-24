公立雙語鹿江中小學制服 由首屆新生共同討論

2019-07-24 18:15

〔記者劉曉欣／彰化報導〕國中服儀大解禁，學生將有參與權！新設立的彰化縣鹿江中小學，不只是全彰化縣第一間公辦雙語的超人氣學校，校長黃俊偉說，因為是首屆新生，將由學生與老師、家長來共同討論校服的設計款式與走向！

黃俊偉說，鹿江中小學新學年度招收首屆3班、81名學生，其中80名是彰化學子，1人是來自南美的外籍生，即將在8月底入學，每星期有10堂英語課程，其中6堂課是台灣英語師資，中、英雙語來授課，4堂課是由外籍英語老師採全美語教學。

黃俊偉強調，今年教育部最新的國中服儀原則草案，就是開放讓學生對於服裝儀容有參與權，而鹿江中小學因為是全新設立的學校，加上首屆新生具有歷史意義，因此，當初就決定讓新生來討論校服、體育服裝的設計風格，而國一新生在開學後，先穿上校方特製的團體服，讓創校首屆學生留下紀念。

黃俊偉說，鹿江中小學的彰化學子都是採取抽籤制，校方並舉辦一對一面談，讓家長、師長與學生一起面談，聆聽家長、學生的想法與意見，暑假已完成語文測驗，初步了解新生的語文程度，作為教師自製教材的參考。

鹿江中小學全校共有1位校長、7位教師與幹事，一期校舍已經完工，校門口也掛起校名，秉持鹿港是書法小鎮的精神，校名正是來自書法體的落款。

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