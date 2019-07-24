板橋忠孝國中挖出陳年古木 恐無「法」保護

2019-07-24 15:02

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市板橋區忠孝國中正在進行校舍改建工程，日前工人於地下10公尺處挖出粗大的古木樹根，研判年代已久，目前由校方暫存工地，但農業局會勘確認非珍貴樹種，不受森林法保育。新北市議員何博文今天在臉書發文質疑市府態度消極，主張應維護保存，當成活教材。

忠孝國中校長洪慶源表示，施工時於地下10公尺處挖出2塊黑色且質地堅硬的樹根，一塊長度約10公尺、樹徑1.6公尺，另一塊長4.7公尺、樹徑90公分，為了作業方便，10公尺那塊先截半，再以機具吊起，用帆布覆蓋暫置工地。

洪慶源說，校方希望保存樹木作為教育用途，但因樹木體積過大，礙於人力、環境及財力等因素，校方恐無力維護管理，只能暫存工區，與市府研究處置方式。

農業局林務科長黃嘉文表示，經專家會勘確認，忠孝國中出土的樹種為黃肉楠，非中央公告的12種珍貴樹種之一，不須依森林法保育，一般漂流木處理原則是交由管理單位或所有權人自行處置，而新北市樹木保護自治條例適用對象為活的樹木，若要探討歷史或文化價值，須由施工單位新建工程處找相關單位研議。

何博文認為，這兩棵樹木深埋地底時間恐達千年以上，富含地質、歷史與文化意義，不僅是學校改建的好兆頭，也是最佳活教材，更是無價的鎮校之寶，應加以研究與維護保存，發揮最大效益。

何博文質疑，市府態度消極，農業局宣稱採樣鑑定若不是珍貴樹種，將逕行銷毀，他痛批「劃錯重點」，活樹是否為珍貴樹種很重要，但埋在地下上百年甚至上千年的老樹，其年份、地質與歷史意義考究才更重要，文化局至今悶不吭聲「裝死」，教育局也沒有積極協助校方，令人感慨。

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