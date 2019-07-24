推廣瑞穗觀光 蕭美琴邀日籍部落客製作日文觀光地圖

2019-07-24 14:25

〔記者王錦義／花蓮報導〕瑞穗鄉有豐富的觀光旅遊資源，優質的溫泉與自然風景吸引遊客慕名前往。花蓮縣瑞穗溫泉觀光協會擬和日本溫泉城市合作，但受限於日文觀光資訊不足，立法委員蕭美琴協助以日文行銷，邀請日籍作家青木由香製作日文版瑞穗觀光地圖，向日本人介紹瑞穗特色景點，地圖也將在日本大阪展出。

蕭美琴說，瑞穗有溫泉、山林、牧場、泛舟等特色遊憩景點，值得觀光客多停留幾天細細體驗。為讓外國旅客也能認識瑞穗並前往旅遊，她特別請託日籍作家青木由香，以日本人的角度介紹瑞穗。繪圖則委託「牛奶人工作室」，整張地圖由手繪插畫表現，突顯各景點特徵。

青木由香平時以撰稿、插畫、演講、攝影等方式，在各大媒體將台灣介紹給日本人。本次受蕭美琴委託，親自到瑞穗居住一周，深入體驗當地後，以日本人的角度選出特色景點。青木由香近期將在日本梅田阪急百貨參加特展「アジアフェア（直譯：Asia Fair）2019」，將這份觀光地圖帶到特展分享。

地圖分為美食、泊湯、購物、遊憩等四大主題，向遊客介紹當地好吃、好玩的地方，同時也標示蕭美琴推薦的景點與小吃。瑞穗觀光地圖也將擺設在東海岸風景區管理處、花東縱谷國家風景區管理處、花蓮及瑞穗火車站、瑞穗當地溫泉旅館，以及蕭美琴服務處等地方，提供給旅客索取。蕭美琴說，這份地圖推薦許多值得走訪的去處，歡迎各地遊客跟著地圖遊玩，在瑞穗多停留幾天，享受自然美景。

蕭美琴近期推展花蓮觀光不遺餘力，不僅化身村姑上節目，挑戰旅遊大富翁推展花蓮13鄉鎮特色；「音樂頑童」陳昇28日將受邀到花蓮193縣道、玉里段麻汝段外環道「夏田」開唱，立委蕭美琴也在臉書貼出與陳昇合照的宣傳文，力薦「我這個老哥哥！」，邀請民眾到玉里參加「193農青禾音樂埕」活動。

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