南關線夏之旅導覽圖印好了！推薦近120處....

2019-07-24 11:23

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南的歸仁、仁德、關廟、龍崎等4行政區，又稱「南關線」，市政府與歸仁公所合作，跨域推動產業觀光，印製了「南關線夏之旅」導覽地圖摺頁，詳列了近120個景點、住宿、美食、伴手禮等資訊，還有行程規劃路線，邀請各地民眾一起來吃、喝、玩、樂。

南關線夏之旅是當地首度以跨行政區導覽為主題的地圖摺頁，歸仁公所共印製了4000份，除了分送仁德、關廟、龍崎等區之外，也將在釋迦節產業文化活動時發放，行銷地方特色。

摺頁內提供的資訊相當豐富，包含4個區的知名景點，如保安車站、奇美博物館、牛埔夢幻湖、新光彩繪村、十鼓文創園區、千佛山菩提寺、崎頂貓咪階梯、七甲花卉產銷班...等，並提供1日遊或2天1夜的建議行程。

另外還有關廟麵、鳳梨酥、土雞城等產業，以及美食、住宿、伴手禮的介紹，總計近120項吃喝玩樂的推薦資訊。

歸仁公所指出，南關線各區無論地理位置或歷史淵源，連結深厚，日治時期為新豐郡，戰後改為新豐區；而當地也有豐富的物產資源，如歸仁的釋迦、七甲花卉等，以及關廟區的鳳梨、關廟麵，還有龍崎的竹筍、竹編與竹炭等產品，遠近馳名。

歸仁公所為跨區推動產業特色，全力製作導覽摺頁，行銷南關線的美食、景點，廣邀來趟輕鬆、自在的輕旅行，盼能促進地方觀光。

公所也強調，市長黃偉哲很重視台南整體觀光發展，民政局更配合推動地方產業，透過導覽摺頁的呈現，希望為南關線創造生活新契機。

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