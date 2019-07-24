基隆毛小孩絕育補助 再增800名額

2019-07-24 10:38

〔記者林欣漢／基隆報導〕零撲殺政策上路後，近年基隆市的犬貓絕育補助申請相當熱門，繼年初已為300隻犬貓絕育、經費用罄後，基隆市動物保護防疫所再向農委會爭取到107萬元補助，預估可為800隻犬貓絕育，動保所提醒，經費有限，額滿為止，請飼主把握。

動保所長陳瑞濱指出，2015年2月4日動物保護法修正通過自2017年起實施收容犬貓零安樂死，末端空間有限下，源頭管理成為唯一解方，其中加強寵物登記及絕育是必要作法，可降低棄養發生也減少因寵物放養或走丟，而造成野外犬貓任意繁殖的問題。

陳瑞濱說，犬貓一年可生兩胎，一胎平均生6到8隻，本計畫預估可完成800隻絕育，即減少1萬400隻無辜生命誕生的可能性，對基隆市的源頭管控有極大助益。

陳瑞濱表示，絕育是開腹腔的大型手術，所費不貲，公犬約1500元到2500元，母犬約3000元到4000元，本計畫只要是設籍基隆市的市民，都可以帶家中毛小孩到全市11家三合一合約動物醫院進行絕育，公犬貓每隻補助800元，母犬貓補助1500元，並同時享有免費寵物晶片植入辦理登記（原價1300元），飼主只須負擔狂犬病注射及絕育差額費用，再由動物醫院統一向動保所提出絕育補助申請，飼主不需另行申請，免除舟車勞頓。 民眾有任何疑問可電洽基隆市動物保護專線02-24280677。

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