驚見超恐怖雙鉗長鬚「外星蟲」 網嚇壞：起雞皮疙瘩！

2019-07-23 20:28

〔即時新聞／綜合報導〕嚇死人！一名網友日前在臉書PO文，轉貼出一張「長相怪異」的蟲子照片，引起千人留言熱議。不少網友直呼「起雞皮疙瘩了」！也有網友開玩笑表示「這是外星來的吧」！

一名女網友21日在臉書「爆廢公社」轉貼該張怪蟲照片。只見牠頭部長有一對大鉗子以及兩條長長的鬍鬚；身軀佈滿突起的點點顆粒。由於照片是超近距離拍攝，讓牠看起來特別恐怖。

女網友貼出照片後立刻引起熱議，目前已有超過3000則留言。網友紛紛留言表示，「好噁好噁好噁」、「起雞皮疙瘩了！」、「照片看都覺得驚悚」、「阿嬤養的嗎」、「改裝過後的蟑螂」、「外星蟲」、「外星來的吧！」、「蟑螂跟甲蟲的合成體」、「特寫好噁」。

不過也有眼尖的網友指出，這種昆蟲應該是棲息地在美洲、亞洲以及南非的「蛇蜻蜓」。據了解，蛇蜻蜓生活在有岩石的溪流附近，略有侵略性，會攻擊其他水生昆蟲。在目前紀錄中，有史以來最大的蛇蜻蜓在中國四川省出現，擁有超過8英寸（約20公分）的巨大翼展。

其實，該張照片來自一名住在美國德克薩斯州登頓縣城市劉易斯維爾的網友。他在臉書社團發文PO出照片驚呼：「天哪，這到底是什麼鬼？我看到這蟲子以前，還以為我對德克薩斯的蟲子都很熟悉」！該國外網友的貼文目前已有超過5萬6000次分享。

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