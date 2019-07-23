75歲阿嬤圓隆乳夢 美女醫完成超級任務

2019-07-23 18:40

〔記者黃旭磊／高雄報導〕75歲婆婆困擾平胸近30多年，女兒訂婚前，她想以美美的體態面見親友，找上高雄市大同醫院整型外科團隊，美女醫師賴雅薇與團隊評估麻醉風險後，幫她完成隆乳心願，也讓她在女兒訂婚大喜之日驚艷全場。

高齡隆乳手術存在麻醉及腫瘤存在等風險，坊間醫美診所多不願承接，住在高雄市區一名婆婆喪偶後失去人生目標，由於女兒將訂婚，想以好體態面見親友，找上高雄大同醫院整型外科團隊，由主治醫師賴雅薇操刀圓滿豐胸夢想。

賴雅薇說，婆婆於諮詢期間透露，平胸困擾她2、30年，由於年輕時忙家務、台灣早期也沒有整型風潮，只能無奈放棄。直到年過7旬，先生過世後，她遍訪醫美機構，卻因年紀過大擔心麻醉風險問題，屢遭拒絕。

賴雅薇說，半年前，婆婆從診所找上大同醫院，經麻醉、放射腫瘤科評估無虞進行隆乳整型手術，成功將罩杯從A提升到C；而婆婆為虔誠教友，術後自信滿滿地說，「終於可以帶著美美體態見上帝」，並在女兒訂婚時穿著低胸禮服驚艷會場，更加珍惜生活，活出自信。

大同醫院整型外科主任沈彥廷說，高齡醫療存在麻醉風險，並有慢性病疑慮，提醒民眾盡量找大醫院進行評估。

賴雅薇妹妹賴昕隄是高醫整型外科醫師，姊妹人美心善，協助多名病患完美體態，妹妹賴昕隄專長顏面及乳房整形手術，先前曾為81歲病患進行筋膜切開等手術保住左腿，病例登上全球頂尖醫學期刊《新英格蘭醫學雜誌》。

賴雅薇特別指出，相較於坊間診所，大醫院有腫瘤、外科及麻醉團隊，患者進行乳房整型檢查時，常發現腫瘤病症，提早接受治療找回健康。

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