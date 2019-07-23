高中與大學合作開選修課鐘點費落差 教長：教育部解決

2019-07-23 17:10

〔記者林曉雲／雲林報導〕本報日前探討12年國教新課綱上路遇到的問題和挑戰，建國中學和北一女中校長受訪時都提到，高中和大學合作開設選修課，會遇到高中鐘點費和大學鐘點費相差300到600元的困難，台北市教育局長曾燦金今天在全國教育局長會議中公開提出此問題，獲得教育部長潘文忠的正面回應，潘文忠允諾，教育部會解決鐘點費問題，讓高中有機會引進大學師資。

台北市教育局長曾燦金說，課程是發展出來的，老師的力量很重要，也可見到老師和主任用心營造環境，相信教育10年功，108課綱可望順利上路，而以台北市為例，高中學校採取策略聯盟開出選修課，3個學校或5個學校組聯盟可跨校選修，另也有台北酷課雲，例如有13校在週五開虛擬課供選修，嘉義縣和苗栗縣都加入，透過網路選修可突破師資和時空限制。

曾燦金說，除了高中職的平行學校之間跨校選修，也有跨級到大學支援，有的大學也有學分承認，問題是，高中職的鐘點費是400元，大學教授700到1000元，執行上有困難，是否中央有經費補助，或者是如中山大學用高教深耕經費支付，教育部是否可給予協助？他也提及，大學教授未必了解學習歷程檔案，大學自治又自主，盼教育部加強協調大學端。

教育部長潘文忠回應說，跨學習的階段課程，涉及高中和大學鐘點費落差，教育部會介入協調和解決，讓高中有機會引進大學師資。對照教育部國教署長彭富源之前稱，教育部1億4000萬預算是以一節400元計算，希望和縣市一起努力籌募更多資源，鐘點費問題有了更妥適的解決。

另外，有關學習歷程檔案，潘文忠也說，教育部和高中、大學討論很多，且達成好的共識，高一新生入學約3個月後，18個學群依學群特性，高中職對接大學和科技大學部分也會積極處理，高一新生在111年會面對新的考招制度，大學已試辦建立專業審查辦公室，並逐年支持大學設立專業辦公室，大學教授參與甄審也要有更好的提升。

潘文忠強調，這是第一次大學端看到12年國教的高中發展，松山高中學生分享認為，高中學習是一段，高中畢業告一段落，到大學又要重新思維，每個階段結束後，不知下一步該做何準備，由此可見，大學和高中職的銜接是重要的，大學透過選才，可引導高中生提早做準備，27％大學生最常反應選錯系，畢業了還是認為選錯，這是教育部要嚴肅面對的議題。

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