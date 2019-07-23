美姿工會職訓媒合就業 女學員：有一技之長不怕失業

2019-07-23 17:22

〔記者王俊忠／台南報導〕大台南美姿禮儀造型職業工會接受市府勞工局委託舉辦為期3個月的整體造型實務培訓班，23日下午結訓走秀、驗收成果。工會理事長吳美麗表示，此次職訓班有26名女學員結訓，工會已媒合其中7人覓得美容相關工作；1學員自行謀得工作，且「結訓不是結束，是另1個使命開始」，會持續輔導學員就業或創業。

南市勞工局職訓就服中心委託美姿禮儀造型職業工會從4月下旬起開辦此職訓班，1天上課6小時，1週要學習30小時，課程相當緊密扎實，女學員年齡從19歲到60餘歲都有，其中僅2位學員學過美容課程，多數學員對美容技藝是陌生的，但在3個月學習後，從髮型設計、彩妝造型、飾品搭配、美睫設計與美甲設計，到能運用巧思設計出匠心獨具的整體舞台造型，學員收穫都很豐富。

學員楊宛樺說，這次課程美睫、指甲、髮型都是過去從未接觸過的，剛開始學、感到滿吃力的，但老師耐心教導，讓自己漸入佳境，對自己更有信心，相信對未來就業有很大助益，日後親朋好友婚宴，可幫忙做造型化妝、行銷自己，累積人脈，作為日後成立個人工作室的潛在客源，也打算走美容、芳療專櫃美容師，並對芳療課程進一步學習，與所學的美容技藝做結合，以利職場發展。

近60歲的學員劉文英說，以前從事收費員工作，沒有專長，易被公司刁難，到美姿美儀工會上課學到很多技藝，就不怕失業，上了年紀，很珍惜能再到工會學習的機會。

市府勞工局職訓就服中心人員表示，局長王鑫基很重視職訓及成果，就服員會到場向結訓學員說明日後就業注意事項，工會與勞工局會全力協助學員媒合就業及創業。

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