職訓翻轉人生 退伍軍人轉行太陽能經理年薪破百萬元

2019-05-29 12:49

〔記者楊金城／台南報導〕職訓翻轉人生！投入軍職20年後退伍的劉盈新，去年參加勞動部勞動力發展署雲嘉南分署的太陽能光電技術應用班，職訓後轉行太陽能產業，不到1年就升到專案經理，年薪逾百萬元。

38歲劉盈新是雲林縣人，15歲就投入軍職，服務20年後毅然決定從一等士官長退伍，到雲嘉南分署參加半年的太陽能光電職訓，雖然完全沒有底子，但憑著肯學、肯做的態度，訓後取得太陽能設置乙級、室內配線乙級、工業配線丙級等證照，順利進入銓泰環能擔任工程師，不到1年還連升課長、專案經理。

劉盈新轉行後主要負責太陽能案場監工，很喜歡現在的工作，也很有成就感，他說，轉行需要很大的勇氣，但自己喜歡挑戰新的事物，當設定好目標，就要去執行，相信能走出自己的一片天。

勞動部雲嘉南分署長劉邦棟表示，學員只要有心學習，選擇適當的職業訓練及考取相關證照，就有機會成功開創事業第二春。

像太陽能光電技術應用班，參加訓練後可從事太陽能系統規劃、監工、保養及維護等工作，入門起薪約28至36K，若具案場規劃能力，薪水可達50K以上。

雲嘉南分署近期推出失業者自辦職前訓練課程，訓練費用由政府全額補助，有應用電子（太陽能光電技術應用）、工廠自動化等15班，報名至7月1日止；另有產訓青年專班包括CNC車床及CNC銑床2班，報名即日起至6月16日止，詳情可上台灣就業通網站查詢報名。

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