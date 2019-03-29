竹縣總工會會員代表大會 美姿工會場外拉布條抗議

2019-03-29 23:40

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣總工會會員今天召開代表大會，場外卻有新竹縣美姿禮儀造型職業工會拉白布條，抗議去年8月提出申請加入總工會無故被拒。縣總工會說，美姿禮儀造型職業工會的申請案有異議，因此依程序提交會員大會決議。

新竹縣美姿禮儀造型職業工會10餘人，今天早上在縣總工會外大喊「少點鬥爭，還我一個乾淨的總工會！」理事長羅湘涵說，她們原是女子燙髮職業工會成員，因理念不同而退出，另外與百名理念相同的同業，在去年5月另創美姿禮儀造型職業工會，同年8月申請加入總工會。

總工會章程中記載「凡在縣轄區內依法成立之產業企業、職業工會均應加入本會為會員」，他們想加入卻遭刁難，，明顯牴觸規章。

羅湘涵說，經詢問總工會得知遭拒的理由，疑是被認為性質重複，有其他相關事業工會揚言若美姿工會加入，就要退出總工會。

美姿工會不滿申請加入總工會遭拒，並質疑工會有違法亂紀的情形，因此以抗議方式表達心聲，也籲請司法單位調查。現場另有縣總工會理事以吊車吊掛布條表達抗議。

新竹縣總工會說，美姿禮儀造型職業工會的申請案有異議，須提交會員大會決議，一切合乎程序，經得起檢驗。

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