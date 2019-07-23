Rock it！新竹東風音樂祭開趴了 一連搖滾4個週末

2019-07-23 17:00

〔記者洪美秀／新竹報導〕受年輕人喜愛的新竹東風音樂祭又來了，週六（27日）開始到8月18日，一連4個週末在新竹市風livehouse展開，今年邀請金曲歌王Leo王與多名金曲入圍歌手助陣，還有樂壇新星投入「東風風神榜創作大賽」為新竹寫歌，包括城隍廟、隆恩圳等著名景點都入歌詞，唱出新竹人的心聲，市長林智堅也邀請熱愛音樂的年輕人來開趴。

林智堅說，市府將原本閒置、已60年歷史的空軍工程聯隊禮堂，改建為風livehouse，活化並延續原本禮堂聯誼、展演性質，提供音樂創作團體發表、交流與展演的舞台，開幕至今已有49場演出，吸引超過1萬3000人次。

「東風風神榜創作大賽」評審劉永康說，去年他也參加東風音樂祭，今年擔任風神榜音樂大賽評審，聽到很多以新竹為主題的精彩音樂，樂風包含嘻哈、搖滾等，甚至有客語元素，他認為，新竹能有如此盛大的音樂場地「風livehouse」，讓在外地打拚的新竹人願意回來參與，希望東風音樂祭成為具指標性、國際性的音樂祭。

文化局說，今年也有東風風神榜創作大賽，鼓勵樂壇新星以新竹為主題，創作屬於新竹的音樂，已有11件作品初選入圍，入圍者8月3、4日演出，優勝者除了可獲得獎金，還可登上東風音樂祭舞台。

最後兩週則是音樂祭高潮，有21組樂團歌手接力演出，包括今年金曲獎最佳國語男歌手的Leo王所屬的嘻哈組合夜貓組、厭世少年、Tizzy Bac與美秀集團、風籟坊、屋塔、海豚刑警、South Bad Boy、五五身、百合花、傷心欲絕、BWOC、Hello Nico、Cold Dew、Mary See the Future、呂杰達搖滾大樂團、無妄合作社、黃子軒與山平快、「回聲」樂團主唱吳柏蒼、唐貓等。

文化局說，新竹東風音樂祭今年在形式與內容都有創新，包括風神榜創作大賽，還有兩場講座，要用多元方式提供給音樂人和市民朋友親近獨立音樂的機會。

講座也邀請Mary See the Future先知瑪莉的貝斯手Fish與厭世少年吉他手蕭瑋德分享音樂創作秘辛；還有巨獸搖滾創辦人音地大帝與彌聲Mixing Studio負責人林冠宇來談經營音樂場景的經驗，除兩場講座需事先報名，所有活動都可現場免費入場，周邊還有文創市集，讓民眾一飽耳福外，還可大啖美食。

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