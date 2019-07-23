公家機關大車僅6成裝視野輔助系統 蘇揆要交部提清單

2019-07-23 17:09

〔記者陳璟民／台北報導〕大型車輛視覺死角、內輪差造成車禍死亡率高，政府推動「大型車裝設行車視野輔助系統」，宣導並補助加裝期到年底截止，行政院長蘇貞昌今天聽取交通部業務簡報，得知公家機關裝設率64.9％、執行公共工程的大貨車裝設率僅43.2％，當場表達不滿意，並要求交通部一週內提交清單、圖表，說明全國公家機關的大型車輛、公共工程的進場大貨車，裝設行車視野輔助系統的比率、為何不裝、單位負責人是誰，從嚴檢討改善。

蘇貞昌還宣布，政府以人民生命財產為第一考量，本計畫的補助無上限，目標全面裝設，期線到今年底，明年起如有未裝者，不但不再補助，車輛檢驗也不予過關。

蘇揆說，不只交通部要做，也要求內政部警政署公路警察，對大車攔查有沒有裝設視野輔助系統，該怎麼辦就怎麼辦，萬一大車發生事故，應裝置而不裝置，跟發生事故也有關係，寫清楚司機、業主的責任，這樣才有效。

蘇貞昌表示，過去5年，每年大型車輛車禍事故多達1500件，多少人枉死輪下，家庭破碎，都是因為大車有視覺死角、內輪差，所以政府修改法規要求大車加裝視野輔助系統，2年來多次呼籲並與補助經費，可是迄今全國22萬輛大車，竟有14萬輛還沒裝，連公部門車輛都還有35.1％沒裝，很不應該。

蘇貞昌說，為減輕車輛業主的負擔，政府持續辦理補助，「要補助趕快來，要裝本應該」，避免冤枉車禍死亡，司機也不樂見發生。

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