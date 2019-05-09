大車內輪差和視野死角「架恐怖」！ 監理所體驗區報你知

2019-05-09 22:04

〔記者黃美珠／新埔報導〕同理心不僅要對人，也要對大車！新竹區監理所為了幫民眾能「同理」大型車行進、轉彎有視覺死角和內輪差，建置了相關的體驗區且於今天啟用，現場邀請東泰高中學生搶先體驗，縣警局也會同新竹安駕中心示範重型機車的駕駛騎乘技巧，讓這些年近初考領照的青少年能有更正確和安全的用路、駕駛觀念。

新竹區監理所表示，大型車轉彎時會出現內輪差跟視線死角，煞車又比較長。然而用路人卻常常錯以為駕駛人「應該」看得到自己而失去警覺，以致因為視覺死角和內輪差所致的死亡車禍迭有耳聞。

監理所今年4月底建置了「大型車視野死角與內輪差體驗區」，今天下午邀請縣府秘書長陳季媛、縣議員陳新源等共同揭彩啟用。

同時也邀請東泰高中學生們實際上車體驗大客車駕駛的感受，以「同理」大型車駕駛開車時真的會看不到就放在內輪差區的布偶及氣球假人等道具。

新竹區監理所企劃及裁罰科科長梁春泉說，大家只要碰到大型車經過，最好都「閃」到它的「右後輪以後」的地方才安全；如果站在十字路口，最好遠離路口至少3公尺遠。受限現場環境狹小時，「遠離路口」就是永保用路安康的王道！

為了讓大家看清楚大型車右轉時出現的「內輪差」，監理所特別模擬大車在道路轉彎的情境，而地面則配合把內輪差區劃成紅色做警示，區內擺放有氣球。

結果當大車一右轉，前輪雖不會逼近紅色地區，但尾隨而來的右後輪卻直接駛入，造成碰撞或輾壓，氣球瞬間被壓爆。

梁春泉為了讓在場者看仔細，自己就站在大車通行的動線上，但遠離內輪差區站立，果然安全無虞。

而為了讓年屆初次考領駕照年紀的高中生們能更深體認遠離大型車的重要，現場還請新竹安駕中心講授行車安全教育、與車輛行前檢查的重要，並示範正確的駕駛騎乘技巧。

新竹區監理所所長林翠蓉說，他們已把大型車視野死角、內輪差防禦駕駛與實地體驗的課程納入年滿18歲初考領駕照的講習課程之中，即日起也受理機關、學校、團體預約體驗。

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