烏日明道花園城站居民盼設候車亭 中市府：無足夠空間

2019-07-23 15:16

〔記者蘇金鳳／台中報導〕一般搭公車多半是長輩及學生，但等公車要靠運氣，沒有公車候車亭，就得日曬車淋，在烏日明道花園城站，既沒有公車候車亭，也沒有可遮陽之處，年紀較長者還懂得撐傘，學生只能曬得發昏，住戶希望能有公車候車亭，讓公車族免受日曬之苦。

市府公共運輸處表示，現階段候車亭依規應設置於人行道或路肩外側邊緣處，惟該站目前無人行道，且無足夠路外空間可設置候車亭，倘貿然設置候車亭，恐遭車輛誤撞而影響交通安全，基於民眾候車及用路人安全考量，現階段仍維持現況。

台中市天氣相當炎熱，因氣候極端，也時常會有強降雨，因此對公車族而言，公車站能有公車候車亭是何其幸運。

烏日明道花園站附近住戶相當多，而且明道中學就在附近，九德里長陳美香表示，常有很多長輩搭公車，每因沒有任何可遮陽之處，每天上午，太陽就直直的曬下來，很多民眾等幾秒就受不了，女性只能撐起陽傘，男性只好戴起帽子，學生沒有傘可撐，只得躲在電線桿的陰影下。

市議員陳世凱助理楊承翰表示，議員服務處接獲當地民眾很多人陳情，希望能有公車候車亭，雖然市府回應依規定應設在人行道，但建議市府應可跟車牌的地主協調，能出借一些地，讓公車候車亭可以內縮，如此長輩及學生們不必日曬雨淋。

相關影音

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法