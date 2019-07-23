要教師簽減薪同意書 東方設大：調整研究費是預防措施

2019-07-23 14:39

〔記者蘇福男／高雄報導〕東方設計大學遭校內教師投書指控，校方要求全校上百位專任教師簽署減薪同意書，同意教師研究費打3折以「共體時艱」，否則就不給108學年聘書；東方設大主任秘書陳姿利今天澄清說，面對少子化招生衝擊，調整研究費是讓學校可永續經營的預防措施，教師本俸並未變動，月薪3萬元以下的職員工薪俸也不變，同時強調聘書和簽署研究費調整同意書同時發放，老師並無不發聘書情事。

東方設大發布新聞稿聲明說，東方去年招生名額約1000多人，註冊的新生達800多人，若再加上外加名額，則多達900多人，絕非報載的只有400多人，今年招生不如預期是因少子化衝擊，多數學校招到的名額也都下降，目前為止該校還在努力招生中。

聲明中強調，此次該校教師本俸没有變動，只有研究費協商調整，這是一種預防措施，在目前的大環境下，為了讓學校可永續經營，確保教師的工作權及學生的受教權不受影響，老師應該為學校的未來共同盡力，為了照顧職員工的生活，月薪在3萬元以下的同仁，校方基於體恤及感謝他們的辛勞，將不做薪俸調整。

有關簽署研究費調整同意書一事，聲明說，目前校方的做法是同意書和聘書同時發放，並會盡力協商得到老師的理解和配合，整個協商過程是透過召開全校公聽會投票表決，同時也送校務會議審議通過並經董事會專案備查，一切符合程序。

另外，針對全國私校工會理事長尤榮輝質疑，東方之前因經營不善等問題，才會被教育部接管，教育部2年前不應准許東方升格，東方設大強調，接管當時該校學生數還在6000多人，學校存款也在2億以上，先前的教育部接管和升格大學並無關係，目前該校無舉債、無欠薪，同時保有3個月的現金安全存量。

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