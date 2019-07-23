臺大醫院雲林分院獲贈一批氣墊床 造福貧病鄉親

2019-07-23 13:54

〔記者廖淑玲／雲林報導〕台北市大衛營生活藝術協會、新北市仁愛獅子會、台灣新日本舞踊舞蹈協會、艾田成長關懷生活協會今天捐贈臺大醫院雲林分院16萬餘元，作為購置氣墊床專款，造福雲林縣內貧病鄉親。

今天的捐贈典禮在臺大醫院雲林分院虎尾院區一樓大廳舉辦，由院長黃瑞仁代表受贈，並回贈感謝狀，感謝來自社會各界的愛心，並遠從台北把愛心送到雲林。

黃瑞仁表示，臥床病人或是無力翻身的病人，照顧稍有不慎，很容易造成壓傷，也就是俗稱的「褥瘡」，使用氣墊床可有效預防壓傷，降低病患住院日數，減少家屬在經濟、照顧上的負擔。

黃瑞仁指出，因護理同仁發現有些病人住院時，受限經濟考量未能使用氣墊床，經善心人士獲悉氣墊床需求後，主動號召身邊朋友與熱心團體，捐款購買氣墊床供病人使用，讓人感動，他也承諾這批愛心氣墊床將由護理部病房端統一管理，讓愛心發揮到最大，造福更多需要的病患。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法