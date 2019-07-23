臺大醫院雲林分院獲贈一批氣墊床 造福貧病鄉親

〔記者廖淑玲／雲林報導〕台北市大衛營生活藝術協會、新北市仁愛獅子會、台灣新日本舞踊舞蹈協會、艾田成長關懷生活協會今天捐贈臺大醫院雲林分院16萬餘元，作為購置氣墊床專款，造福雲林縣內貧病鄉親。
今天的捐贈典禮在臺大醫院雲林分院虎尾院區一樓大廳舉辦，由院長黃瑞仁代表受贈，並回贈感謝狀，感謝來自社會各界的愛心，並遠從台北把愛心送到雲林。
黃瑞仁表示，臥床病人或是無力翻身的病人，照顧稍有不慎，很容易造成壓傷，也就是俗稱的「褥瘡」，使用氣墊床可有效預防壓傷，降低病患住院日數，減少家屬在經濟、照顧上的負擔。
黃瑞仁指出，因護理同仁發現有些病人住院時，受限經濟考量未能使用氣墊床，經善心人士獲悉氣墊床需求後，主動號召身邊朋友與熱心團體，捐款購買氣墊床供病人使用，讓人感動，他也承諾這批愛心氣墊床將由護理部病房端統一管理，讓愛心發揮到最大，造福更多需要的病患。
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台北市大衛營生活藝術協會、新北市仁愛獅子會、台灣新日本舞踊舞蹈協會、艾田成長關懷生活協會等單位共同捐贈臺大醫院雲林分院一批氣墊床，院長黃瑞仁（左八）回贈感謝狀。（記者廖淑玲攝）
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臺大醫院雲林分院獲贈一批醫療用氣墊床，造福貧病鄉親。（記者廖淑玲攝）