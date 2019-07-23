07/23 各報重點新聞一覽

2019-07-23 06:10

自由時報

特勤走私9800條菸 國安局長、府侍衛長拔官

蔡英文總統昨出訪返國，陪同出訪的國安局少校吳宗憲，事先購買九千八百條免稅菸品存放華膳空廚，企圖挾帶菸品隨通關禮遇出關時，被監控多時的調查局、海關人員查獲。對此醜聞，蔡英文總統深感震怒，在事發四個多小時後，明快處理國安高層人事，包括國安局長彭勝竹請辭獲准，總統府侍衛長張捷自請處分並予以調職。

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港資外逃 上半年來台大增203％

經濟部昨天公布僑外資、中資來台及核准台資赴中投資統計，上半年港資來台投資金額三．四億美元，較去年同期的一．一億餘美元大增二○三％，經濟部研判，近半年香港政局緊張，資金已有外逃來台跡象；另受美中貿易戰影響，上半年核准對中國投資金額僅二十．七九億美元、較去年同期大減五十一％；同期間核准中資來台金額僅四七四七萬美元，年減六十五．四八％。

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白衣人血洗元朗 港人45傷1命危

43萬香港民眾21日再次走上街頭反對「送中條例」，部分示威者在遊行結束後一度包圍北京政府駐港聯絡辦公室（中聯辦）。不料深夜約11時，一群身穿白衣、戴口罩的疑似黑道人士，持鐵棍、木棒、藤條，擅闖新界港鐵元朗站月台和列車車廂，攻擊主要身穿黑衣的反送中示威者，甚至演變為無差別攻擊，連老弱婦孺、議員、記者和孕婦都不放過，造成45人受傷，其中3人傷勢嚴重、1人命危，囂張行徑引發各界憤慨與撻伐。

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聯合報

桃機最大宗私菸案…沒掩護 5貨櫃出不了管制區

調查局幹員昨天在桃園機場國賓通道攔下國安車隊查緝走私香菸，國安局官員當場質疑調查局憑什麼攔阻總統車隊；調查官堅持查驗，才攔下私菸，帶回國安局少校侍衛官吳宗憲及押車官黃柏維等人，漏夜移送台北地檢署偵訊。

新英相今揭曉 強生喊「準時脫歐」

英國保守黨黨魁決選廿二日投票截止，結果將在廿三日揭曉，當選人廿四日就任首相，前外相強生（Boris Johnson）料將勝出，負責帶領英國完成脫歐。

中國時報

小英拚外交 國安局拚走私

蔡政府爆發就職以來最大醜聞！蔡英文總統昨結束出訪返抵國門時，結果，總統府侍衛室特勤竟透過華航高層下訂市價逾千萬、近萬條免稅香菸，趁著蔡英文禮遇通關時，利用5輛貨車一塊走私入境，結果遭海關半路攔截，當場人贓俱獲，讓蔡英文的此次「自由民主永續之旅」，淪為國安局走私的「交通車」。

板中男生 可穿裙子上學

傳統「男穿褲、女穿裙」刻板印象正在改變，新北市板橋高中日前通過校務會議決議，今年9月的新學期開始，男、女學生可以自由選擇要穿制服褲子或裙子上學，校方強調，主要是基於性別平等及尊重學生自主精神，重點不是鼓勵男生穿裙或女生穿褲，而是培養同學尊重多元的兩性發展。

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