紅茶+啤酒 冬山茶農跨界要幫「被遺棄的茶」找出路

2019-07-22 22:59

〔記者張議晨／宜蘭報導〕台茶17號「白鷺」味甘、不澀，帶有特殊香氣，冬山鄉茶農游正福鑽研白鷺製茶技術多年，成功捕捉到白鷺「茶香」，最近他將紅茶與精釀啤酒結合，製造出宜蘭限定版的「白鷺啤酒」；他說，希望將紅茶與其他產品結合，走出不一樣的路。

台茶17號於1983年由茶業改良場培育成功，並取名為「白鷺」，有產量大、樹勢強壯、抗病蟲害、生長速度快等優點，上市後在宜蘭冬山鄉茶葉產區推廣種植。

但早年製茶技術不足，新品種的白鷺有淡淡「腥味」，即使種植優點多，但市場接受度不高，使得種植白鷺的茶農漸少，目前整個茶區僅剩2戶茶農保有茶樹，白鷺在冬山也被稱作「被遺棄的茶」。

由於白鷺優點多，游正福認為，相較於常見的金萱、翠玉茶種，白鷺耐泡、又有淡淡花蜜香味，且泡久不澀、產量大，很適合宜蘭種植，10年前接手自家茶園後，開始摸索製茶工法，在家鄉推廣白鷺紅茶。

游正福說，白鷺屬於小葉種，是小綠葉蟬喜愛的品種，被牠叮咬過的茶樹，製成後有花蜜果香，加上他的農田採自然農法，茶樹享受「蟲害」，製成紅茶有不同的果香味。

為進一步推廣白鷺茶種，游正福將茶葉與啤酒結合，與宜蘭在地的精釀啤酒廠合作，利用白鷺紅茶的茶香，與小麥香氣結合，開發出宜蘭限定的白鷺紅茶啤酒。

游正福說，白鷺茶樹優點多，一年能夠8收，比一般茶樹產量多出2倍，且茶樹強壯，可機械化採摘，在缺乏勞動力的茶園中，採收成本可降低，他希望能透過跨界合作方式，增加白鷺的接受度，讓這款「被遺棄的茶」有新出路。

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