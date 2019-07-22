澎湖縣務會議 頒獎表揚整頓交通有功單位

2019-07-22 22:29

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣長賴峰偉上任之初，針對交通問題大刀闊斧改革，一度激發出民怨，被稱為「百日交通亂象」；今日賴在縣務會議中頒獎表揚警察局、建設處、工務處改善馬公市區交通與停車秩序等單位，認為大幅改善馬公蛋黃區停車秩序。

賴峰偉上任後，首個百日新政，就是積極改善市區停車秩序，整頓交通亂象，包括減少市區停車格、增加公共停車場停放周轉率、設置郵輪碼頭租車專區，輔導租車業者進駐，解決公共機車格長期遭出租業者佔用情形，自施行以來，市區停車秩序已大幅改善，今日縣務會議頒獎表揚。

針對執行馬公市區交通與停車秩序專案，主辦單位警察局最為辛苦，包括派員步行開車在中正路鬧區取締，面對第一線民怨，都讓人民保母難為，但礙於命令就是命令，還是得貫徹上意徹底執行，才恢復馬公鬧區交通秩序；另外協辦單位，包括建設處、工務處推動規劃，縣長賴峰偉都頒發獎狀，表達嘉許之意。

另外，賴峰偉聘請23.5蔚藍民宿策畫人陳瑞興先生任縣政顧問，並頒發縣政顧問聘書，期盼借重其經驗，增益縣政發展；近來澎湖縣政府廣發縣政顧問證書，包括藝術、人文、旅遊及醫療等各領域專家，希望未來推動縣政時，能扮演輔佐諮詢角色，引領澎湖縣政走向正確的方向。

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