肥了山豬猴子！大雨毀唯一農路 農民含淚棄收作物

2019-07-22 19:07

〔記者佟振國／南投報導〕肥了山豬與猴子！南投縣埔里鎮成功里種瓜坑野溪對岸約有片香蕉園與麻竹林，農民靠行走溪床便道耕作或採收作物，但便道毀於梅雨季，人車無法通行，農民只能含淚棄收，香蕉、竹筍全成了台灣獼猴、山豬的美食，公所接獲農民陳情會勘，將儘速爭取上級補助興建橋梁，提供農民安全的道路。

埔里鎮成功里長彭惠珍表示，該里1鄰約有4公頃的香蕉園及大片麻竹林，位於種瓜坑野溪對岸，由於沒有道路或橋梁，多位農民長年來都是涉溪至對岸耕種與採收作物，近幾年水保局沿野溪興建觀景步道、護岸，地方也爭取施設溪床便道，讓作物能透過農用搬運車或人力揹負上岸。

但今年5月梅雨季的強降雨，溪床便道遭洪水沖毀，溪床與步道形成約1層樓的落差，人車無法通行，農民就算將作物搬運至對岸也運不上來，只能含淚棄收，全成了台灣獼猴、山豬等動物的美食，生計告急。

農民今向公所陳情，希望能解決多年來的交通問題，讓他們能安全往返對岸耕作與收成，鎮長廖志城也前往會勘，認為只修復便道恐治標不治本，每年汛期仍得擔心溪水暴漲將便道沖毀，興建橋梁才能一勞永逸，也將向上級爭取經費補助建橋。

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