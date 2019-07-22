大安區時雨量破紀錄！ 北市府災害應變中心升級

2019-07-22 16:24

〔記者沈佩瑤／台北報導〕午後雷陣雨發威，台北市災害應變中心原本三級強化開設運作，但因大安區時雨量破紀錄，北市府於下午4點01分提升為二級開設。雨勢集中在市區中心偏西南側（大安、信義、中正、萬華、中山區），金華街和新生南路二段的積水嚴重，呼籲暫時避開該路段改道行駛。

北市府表示，工務，警察，環保，民政，媒事組已派員進駐市災害應變中心協助應變，各區公所也成立緊急應變小組。

目前雨勢集中在市區中心偏西南側（大安、信義、中正、萬華、中山區），大安森林公園半小時雨量近百毫米，預估強降雨30分鐘內仍將持續。

北市府提醒，目前大安森林公園、長安國小一帶已有較大面積的積淹水，駕駛人在大雷雨中務必注意行車安全。

北市府稍後再度在媒體框中表示，因大安區時雨量已破紀錄，台北市災害應變中心於16點01分提升為二級開設，各區災害應變中心亦同。由於金華街和新生南路二段的積水嚴重，呼籲車輛暫時避開該路段改道行駛。

北市府說明，今天大安區的半小時時雨量達99.5毫米，一小時時雨量達116毫米，經查過去紀錄，大安區半小時的時雨量沒有這麼大過。

中央氣象局發布大雷雨即時訊息，雷雨預估將持續至17時0分；請慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，低窪地區慎防淹水，影響範圍為台北市、新北市。（16:37更新）

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